Co‐entraîneur d’Arthur Fils avec Sergi Bruguera, Sébastien Grosjean a fait le point pour L’Equipe sur le début de saison en demi‐teinte du jeune fran­çais, auteur d’une belle victoire contre Alex de Minaur en huitièmes de finale à Barcelone.

« Partout où il joue, il découvre. Arthur n’était jamais allé en Australie de sa vie, même chez les juniors, il n’avait jamais joué Indian Wells, Miami, Estoril, Monte‐Carlo. Il faut gérer ça, les attentes aussi, il est ambi­tieux. Et le niveau général est très relevé. L’idée, c’est d’im­poser son jeu, sans se préci­piter. Trouver l’équi­libre avec sa puis­sance, la contrôler, jouer avec son coup droit, frapper avec du volume, dans ses schémas de jeu qu’il connaît qu’il faut repro­duire le plus souvent possible. »