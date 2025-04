Lors de la céré­monie de remise des prix après son sacre à Barcelone, grâce à sa victoire en finale dimanche contre le nouveau héros national, Carlos Alcaraz, Holger Rune s’est adressé au public espagnol.

Holger Rune to the crowd after beating Carlos Alcaraz in Barcelona final



“I want to say thanks to the crowd as well. know I’m from Denmark, I’m not Spanish. But still you supported very well. You really u death and tennis well. It means a lot to come here and play in Barcelona.… pic.twitter.com/Eby9xZuNDv