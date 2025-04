Dans un entre­tien accordé au quoti­dien de Barcelone, La Vanguardia, le joueur danois fait un aveu, une sorte de confession.

« J’ai fait des erreurs dans ma carrière, comme changer fréquem­ment d’en­traî­neur Maintenant, je sais clai­re­ment comment me concen­trer, où je me situe sur le terrain et quel est mon niveau de forme physique. Tous les chan­ge­ments que j’ai faits m’ont dérouté. Je me suis perdu en chemin et main­te­nant j’ai réussi à retrouver mon chemin. Je sais que pour être au sommet, il faut faire les bonnes choses, ne pas se contenter de peu »