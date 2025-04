Après une tournée améri­caine encou­ra­geante où il a été jusqu’en finale du Masters 1000 d’Indian Wells (battu par Jack Draper), tout le monde s’at­ten­dait à voir un Holger Rune ambi­tieux et conqué­rant à Monte‐Carlo.

Mais comme sur le tournoi d’Acapulco en février dernier, le Danois a été victime d’une intoxi­ca­tion alimen­taire, ce qui ne lui a pas permis de défendre ses chances face à Nuno Borges au premier tour, mené 6–2, 3–0 avant d’abandonner.

Présent ce samedi à Barcelone avant le début du tournoi, la tête de série numéro 6 est revenu sur ce manque de chance.

« À Monte‐Carlo, j’ai été victime d’une intoxi­ca­tion alimen­taire. J’adore ce tournoi, mais je n’ai pas eu de chance. C’était super compliqué pour moi, tout comme les jours qui ont suivi. J’ai repris l’en­traî­ne­ment il y a quelques jours et ça n’a pas été facile, mais je suis content d’être de retour sur le court, de me sentir bien avec mon corps. C’est bon signe. C’est assez ennuyeux, mais je pense que l’on peut apprendre de ces situa­tions. J’ai fait des tests après coup pour voir quels aliments je devais manger et lesquels je devais éviter. C’est peut‐être de la malchance, mais c’est très agaçant, surtout dans un tournoi comme Monaco, où j’ai été bon et où j’aime jouer. J’essaie de me concen­trer sur le prochain objectif, qui est de bien jouer à Barcelone. »