En grande diffi­culté depuis le début de l’année, Ugo Humbert a signé un succès impor­tant ce mardi au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone face au vétéran Pablo Andujar.

Seulement vain­queur de son troi­sième match de la saison après dix rencontres, le Tricolore, entraîné par le duo Thierry Ascione – Nicolas Copin, a déclaré en confé­rence de presse qu’il avait décidé de se passer d’eux pour les prochaines semaines. Une déci­sion forte et qui coïn­cide avec une volonté de trouver lui‐même les solu­tions à ses problèmes sur le court.

« J’ai demandé à être un peu seul ces prochaines semaines parce que j’ai besoin de me retrouver seul, de trouver des solu­tions et je pense que ça va me faire du bien de me retrouver un peu. Je trouve qu’il y a une bonne évolu­tion, c’est de mieux en mieux, donc je pense que je vais retrouver une dyna­mique. Il faut que je m’ap­puie sur ce qu’il y a bien marché et vrai­ment garder le positif. Ça va me faire du bien de penser un peu positif. Je sens que j’ai besoin d’être sur les tour­nois, besoin de faire des matchs, besoin de jouer. Je sens que si je joue bien, je peux battre n’im­porte qui. »