Une nouvelle star du tennis est entrain de monter en puis­sance et c’est encore l’Espagne qui va avoir cette chance. Qualifié pour les demi‐finales où il va affronter Arthur Fiils, Rafael Jodar semble avoir peur de rien. Et ce n’est pas un hasard de constater que son mode de fonc­tion­ne­ment est proche de celui de Carlos Alcaraz et aussi d’un certain Rafael Nadal.

« Mon père par exemple, c’est un soutien ines­ti­mable. Quand ça ne va pas, il trouve toujours une solu­tion. Et puis, on est très proches parce qu’on se connaît très bien : c’est mon père, on se connaît depuis ma plus tendre enfance, il a toujours été là pour moi. C’est un lien très spécial. Ça me donne un soutien supplé­men­taire quand ça ne va pas. »