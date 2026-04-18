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Jodar en mode Nadal mais ce n’est pas son oncle son mentor : « Quand ça ne va pas, mon père trouve toujours une solution »

Par
Laurent Trupiano
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

Une nouvelle star du tennis est entrain de monter en puis­sance et c’est encore l’Espagne qui va avoir cette chance. Qualifié pour les demi‐finales où il va affronter Arthur Fiils, Rafael Jodar semble avoir peur de rien. Et ce n’est pas un hasard de constater que son mode de fonc­tion­ne­ment est proche de celui de Carlos Alcaraz et aussi d’un certain Rafael Nadal.

« Mon père par exemple, c’est un soutien ines­ti­mable. Quand ça ne va pas, il trouve toujours une solu­tion. Et puis, on est très proches parce qu’on se connaît très bien : c’est mon père, on se connaît depuis ma plus tendre enfance, il a toujours été là pour moi. C’est un lien très spécial. Ça me donne un soutien supplé­men­taire quand ça ne va pas. »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 09:00



A propos de l’auteur

Laurent Trupiano
Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.




  

  
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