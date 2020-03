Le président du RCT de Barcelone a donné quelques interviews pour expliquer les circonstances qui l’ont poussé à faire le choix d’annuler l’édition 2020.

Très déçu parce qu’il estime qu’il avait le plus beau plateau depuis des années, il a tenu à rendre d’abord hommage au travail de David Ferrer : « David a fait un travail formidable, il a su être un très bel ambassadeur de notre tournoi et c’est grâce à son énergie que l’on avait pu réunir autant de joueurs aussi talentueux. »



Mais Jordi Cambra n’a pas oublié aussi de dire quelques mots sur celui qui a toujours régné en maitre à Barcelone et qu’il espère voir à en 2021 : « Rafa est une icône ici, une référence, un exemple pour les jeunes, donc bien sur j’espère qu’il sera encore à nos côtés en 2021. »