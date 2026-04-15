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La déci­sion de Carlos Alcaraz après l’alerte du premier tour

Par
Baptiste Mulatier
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S’il s’est imposé en deux sets face au qualifié finlan­dais Otto Virtanen (6−4, 6–2) au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone, deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a été victime d’une alerte physique au niveau poignet droit. 

« Comme on a peu de temps pour se reposer entre deux tour­nois, il y a toujours des petits soucis et des petites douleurs qui appa­raissent. Ce mercredi, je vais voir mon kiné pour voir comment ça se présente, et espé­rons que ce ne soit rien de grave », décla­rait l’Espagnol en confé­rence de presse.

Selon les infor­ma­tions de Marca, le numéro 2 mondial a décidé de ne pas s’en­traîner ce mercredi et rester à l’hôtel pour se faire soigner par son kiné­si­thé­ra­peute, Juanjo Moreno.

« il n’est pas du tout certain que le numéro 2 mondial puisse se présenter jeudi en huitièmes de finale face à Tomas Machac », ajoute Eurosport Espagne. 

A suivre…

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 13:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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