S’il s’est imposé en deux sets face au qualifié finlandais Otto Virtanen (6−4, 6–2) au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone, deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a été victime d’une alerte physique au niveau poignet droit.
« Comme on a peu de temps pour se reposer entre deux tournois, il y a toujours des petits soucis et des petites douleurs qui apparaissent. Ce mercredi, je vais voir mon kiné pour voir comment ça se présente, et espérons que ce ne soit rien de grave », déclarait l’Espagnol en conférence de presse.
Selon les informations de Marca, le numéro 2 mondial a décidé de ne pas s’entraîner ce mercredi et rester à l’hôtel pour se faire soigner par son kinésithérapeute, Juanjo Moreno.
« il n’est pas du tout certain que le numéro 2 mondial puisse se présenter jeudi en huitièmes de finale face à Tomas Machac », ajoute Eurosport Espagne.
🚨 Alcaraz decide no entrenar este miércoles en Barcelona— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 15, 2026
🎾 Medida de precaución después de sufrir molestias en la muñeca en primera rondahttps://t.co/6X0U0lMO85
A suivre…
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 13:48