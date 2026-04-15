S’il s’est imposé en deux sets face au qualifié finlan­dais Otto Virtanen (6−4, 6–2) au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone, deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a été victime d’une alerte physique au niveau poignet droit.

« Comme on a peu de temps pour se reposer entre deux tour­nois, il y a toujours des petits soucis et des petites douleurs qui appa­raissent. Ce mercredi, je vais voir mon kiné pour voir comment ça se présente, et espé­rons que ce ne soit rien de grave », décla­rait l’Espagnol en confé­rence de presse.

Selon les infor­ma­tions de Marca, le numéro 2 mondial a décidé de ne pas s’en­traîner ce mercredi et rester à l’hôtel pour se faire soigner par son kiné­si­thé­ra­peute, Juanjo Moreno.

« il n’est pas du tout certain que le numéro 2 mondial puisse se présenter jeudi en huitièmes de finale face à Tomas Machac », ajoute Eurosport Espagne.

🚨 Alcaraz decide no entrenar este miér­coles en Barcelona



🎾 Medida de precau­ción después de sufrir moles­tias en la muñeca en primera rondahttps://t.co/6X0U0lMO85 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 15, 2026

A suivre…