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La drôle d’ap­proche d’Andrey Rublev avant sa finale contre Arthur Fils : « Je n’ai aucune attente »

Par
Laurent Trupiano
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Depuis qu’il est coaché par Marat Safin, Andrey semble avoir pris une belle distance avec son métier de joueur profes­sionnel. Ce travail lui permet surtout de prendre les choses moins à coeur et de se libérer d’une certain pres­sion qui le bloquait sur certains temps forts de matchs impor­tants. Ses paroles pronon­cées après sa quali­cia­tion pour la finale de Barcelon ne sont donc pas si éton­nantes que cela.

« Je n’ai aucune attente. C’est ma première finale ici, c’est un moment très spécial » a expliqué le Russe tout en préci­sant les beaux progrès qu’il avait réalisé au niveau mental.

« Avant, dans ces matches, je deve­nais fou quand quelque chose n’al­lait pas (NDLR : En parlant de sa demi‐finale). Si je peux désor­mais gérer ces situa­tions, c’est que je m’améliore » 

Titré 17 fois en 28 finales, Andrey cher­chera donc son 18ème titre dans la capi­tale de la Catalogne.

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 10:02

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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