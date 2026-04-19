Depuis qu’il est coaché par Marat Safin, Andrey semble avoir pris une belle distance avec son métier de joueur professionnel. Ce travail lui permet surtout de prendre les choses moins à coeur et de se libérer d’une certain pression qui le bloquait sur certains temps forts de matchs importants. Ses paroles prononcées après sa qualiciation pour la finale de Barcelon ne sont donc pas si étonnantes que cela.
« Je n’ai aucune attente. C’est ma première finale ici, c’est un moment très spécial » a expliqué le Russe tout en précisant les beaux progrès qu’il avait réalisé au niveau mental.
« Avant, dans ces matches, je devenais fou quand quelque chose n’allait pas (NDLR : En parlant de sa demi‐finale). Si je peux désormais gérer ces situations, c’est que je m’améliore »
Titré 17 fois en 28 finales, Andrey cherchera donc son 18ème titre dans la capitale de la Catalogne.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 10:02