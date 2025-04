Favori du quart de finale de l’ATP 500 de Barcelone qui l’op­po­sait ce vendredi à Karen Khachanov, Alejandro Davidovich Fokina s’est un peu effondré alors qu’il menait 5–2, 0–30 dans le deuxième set, fina­le­ment battu 6–4, 7–5, en 1h45 de jeu.

Manifestement agacé par un un fait de jeu au moment de la fameuse poignée de main au filet suite à la balle de match, l’Espagnol s’est longue­ment expliqué avec son adver­saire russe avant que les deux hommes se donnent fina­le­ment une belle acco­lade. Viril mais correct.

25th tour‐level semi‐final ✅



From 2–5 0–30 down in the second set, @karenkhachanov defeats Davidovich Fokina in straights, 6–4 7–5 !#BCNOpenBS pic.twitter.com/DoWgeRbqm8