Après son nouveau sacre à Barcelone acquis ce dimanche grâce à une victoire en finale contre Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz a de nouveau été invité à s’ex­primer sur la compa­raison avec son légen­daire compa­triote, Rafael Nadal. Et on peut sentir une pointe d’aga­ce­ment dans sa réponse.

« Je ne veux pas prendre la place de qui que ce soit. Je me sens chan­ceux d’avoir autant de gens qui me soutiennent et me trans­mettent cette énergie posi­tive dès le premier match. Les deux années où Rafa n’a pas été là, j’ai eu de la chance ou disons que j’ai gagné le titre. J’ai toujours voulu jouer contre les meilleurs, c’est dommage que nous n’ayons pas pu profiter de Rafa ces deux dernières années. Espérons qu’il continue à jouer long­temps et que nous pour­rons profiter de son tennis, mais il est évident que nous ne sommes pas là pour prendre la relève de qui que ce soit, mais pour écrire notre propre histoire. »

Voilà qui est clair.