Denis Shapovalov n’a jamais passé le 2ème tour à Roland‐Garros. Le signe qu’il a énor­mé­ment de progrès à faire sur terre battue, malgré ses demi‐finales à Madrid en 2018 et à Rome en 2020. Le Canadien en est conscient. Il détaille à l’ATP ce qu’il va changer dans les prochaines semaines pour s’amé­liorer sur cette surface.

« J’ai beau­coup analysé mon jeu et mes possi­bi­lités sur terre battue. Je dois me mettre plus loin derrière la ligne de fond de court afin de me donner plus de temps et de permettre à mes premiers coups d’être plus profonds et plus lourds. Cela me permettra ensuite de monter et essayer de dominer. Je pense que si je suis capable de le faire en compé­ti­tion, cela amélio­rera beau­coup mes perfor­mances sur terre battue. Je pense qu’il est très impor­tant de gérer les rebonds élevés. Si je recule ma posi­tion, j’aurai plus de temps pour m’adapter », a expliqué Denis Shapovalov.

Il va pouvoir se tester ce mardi en fin d’après‐midi à Barcelone contre Jérémy Chardy. Son premier de la saison sur terre battue.