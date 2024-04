0–11. C’est le bilan incroyable de Stefanos Tsitsipas en finale d’ATP 500. Alors que le Grec a remporté le Masters et trois fois le Masters 1000 de Monte‐Carlo, il n’a encore jamais réussi à gagner de tournoi dans cette catégorie.

Ce dimanche contre Casper Ruud, qui a lui décroché le plus beau titre de sa carrière, le double fina­liste de fina­liste en Grand Chelem a subi sa onzième défaite en finale d’ATP 500 et sa quatrième à Barcelone après 2018, 2021 et 2023.

Lo de Stefanos Tsitsipas es finales de ATP 500 es una pesa­dilla :



❌ Barcelona 2018

❌ Dubai 2019

❌ Beijing 2019

❌ Dubai 2020

❌ Hamburgo 2020

❌ Acapulco 2021

❌ Barcelona 2021

❌ Rotterdam 2022

❌ Astana 2022

❌ Barcelona 2023

❌ Barcelona 2024



¡Récord de 0–11 ! pic.twitter.com/33LdWMbiCQ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 21, 2024

Un blocage.