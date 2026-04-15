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La très grosse tuile pour Carlos Alcaraz

Par
Laurent Trupiano
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Depuis qu’il avait annoncé qu’il allait donner une confé­rence de presse, on s’at­ten­dait à ce qu’il soit contraint de se retirer du tournoi.

Blessé au poignet lors de son entrée en lice, il avait évoqué cette bles­sure sans en donner vrai­ment la nature ou le degré d’han­dicap qu’elle impli­quait. Après son premier tour, il y a avait donc des doutes assez légitimes.

Finalement ces doutes ont été dissipés avec sa prise de parole à 17H30 aujourd’hui. 

Carlos se retire du tournoi sûre­ment aussi pour ne pas prendre de risques. 

Inscrit au tournoi de Madrid, on devrait vite savoir s’il va s’y rendre.

Ce n’est pas le meilleur des scéna­rios surtout à ce moment de la saison pour préparer en toute sére­nité Roland‐Garros.

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 17:39

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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