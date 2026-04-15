Depuis qu’il avait annoncé qu’il allait donner une conférence de presse, on s’attendait à ce qu’il soit contraint de se retirer du tournoi.
Blessé au poignet lors de son entrée en lice, il avait évoqué cette blessure sans en donner vraiment la nature ou le degré d’handicap qu’elle impliquait. Après son premier tour, il y a avait donc des doutes assez légitimes.
🚨OFICIAL : Carlos Alcaraz se retira del Barcelona Open por sus problemas en la muñecahttps://t.co/QPjhErP0VL— Punto de Break (@PuntoDBreak) April 15, 2026
Finalement ces doutes ont été dissipés avec sa prise de parole à 17H30 aujourd’hui.
Carlos se retire du tournoi sûrement aussi pour ne pas prendre de risques.
Inscrit au tournoi de Madrid, on devrait vite savoir s’il va s’y rendre.
Ce n’est pas le meilleur des scénarios surtout à ce moment de la saison pour préparer en toute sérenité Roland‐Garros.
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 17:39