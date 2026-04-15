Depuis qu’il avait annoncé qu’il allait donner une confé­rence de presse, on s’at­ten­dait à ce qu’il soit contraint de se retirer du tournoi.

Blessé au poignet lors de son entrée en lice, il avait évoqué cette bles­sure sans en donner vrai­ment la nature ou le degré d’han­dicap qu’elle impli­quait. Après son premier tour, il y a avait donc des doutes assez légitimes.

🚨OFICIAL : Carlos Alcaraz se retira del Barcelona Open por sus problemas en la muñecahttps://t.co/QPjhErP0VL — Punto de Break (@PuntoDBreak) April 15, 2026

Finalement ces doutes ont été dissipés avec sa prise de parole à 17H30 aujourd’hui.

Carlos se retire du tournoi sûre­ment aussi pour ne pas prendre de risques.

Inscrit au tournoi de Madrid, on devrait vite savoir s’il va s’y rendre.

Ce n’est pas le meilleur des scéna­rios surtout à ce moment de la saison pour préparer en toute sére­nité Roland‐Garros.