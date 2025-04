Lors du dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Jimmy Connors a commenté le très bon début de saison sur terre battue de Carlos Alcaraz, titré à Monte‐Carlo et demi‐finaliste à Barcelone où il va retrouver Arthur Fils.

« Continue à te pousser, car quand tu te pousses et que tu es le meilleur joueur, pas toujours, mais la plupart du temps, tu t’im­poses. C’est la clé. On ne peut pas jouer à 100 % à chaque fois. Il faut savoir renverser un match où l’on ne se sent pas bien, où l’on n’est pas dans son jeu, où l’on est un peu apathique, pour fina­le­ment s’im­poser. C’est ce qui fait un grand joueur à mes yeux, mais ce n’est que mon opinion. Il a cette capa­cité. Surtout sur terre battue. »