Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.
Pour le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, le numéro 2 mondial a fait une erreur en décidant d’enchaîner Monte‐Carlo et Barcelone.
« La clé est de ne choisir qu’un seul tournoi entre Monte‐Carlo et Barcelone. Sachant qu’il a été éliminé tôt à Miami et que cela l’a incité à jouer à Monte‐Carlo, il aurait alors fallu sauter Barcelone. Ça, ou commencer sur terre battue à Barcelone. Avec la vitesse et la puissance qui caractérisent le jeu actuel, il faut faire très attention au calendrier. Sinner en est parfaitement conscient et privilégie le repos, même si cela l’oblige à faire l’impasse sur des tournois auxquels il aimerait participer. »
Haciendo repaso de cómo le ha ido a Carlos Alcaraz en la gira de tierra en estos años, así le ha ido :— José Morón (@jmgmoron) April 15, 2026
2022
Montecarlo : 2R
Barcelona : 🏆
Madrid : 🏆
Roma : (no jugó, lesión tobillo)
RG : CF
2023
Montecarlo : no jugó
Barcelona : 🏆
Madrid : 🏆
Roma : 3R
Roland Garros : SF
2024… pic.twitter.com/6PcqB5nFJf
Reste à savoir désormais si Carlos Alcaraz sera remis à temps pour le Masters 1000 de Madrid du 22 avril au 3 mai.
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 10:44