Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.

Pour le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, le numéro 2 mondial a fait une erreur en déci­dant d’en­chaîner Monte‐Carlo et Barcelone.

« La clé est de ne choisir qu’un seul tournoi entre Monte‐Carlo et Barcelone. Sachant qu’il a été éliminé tôt à Miami et que cela l’a incité à jouer à Monte‐Carlo, il aurait alors fallu sauter Barcelone. Ça, ou commencer sur terre battue à Barcelone. Avec la vitesse et la puis­sance qui carac­té­risent le jeu actuel, il faut faire très atten­tion au calen­drier. Sinner en est parfai­te­ment conscient et privi­légie le repos, même si cela l’oblige à faire l’im­passe sur des tour­nois auxquels il aime­rait participer. »

Haciendo repaso de cómo le ha ido a Carlos Alcaraz en la gira de tierra en estos años, así le ha ido :



2022

Montecarlo : 2R

Barcelona : 🏆

Madrid : 🏆

Roma : (no jugó, lesión tobillo)

RG : CF



2023

Montecarlo : no jugó

Barcelona : 🏆

Madrid : 🏆

Roma : 3R

Roland Garros : SF



2024… pic.twitter.com/6PcqB5nFJf — José Morón (@jmgmoron) April 15, 2026

Reste à savoir désor­mais si Carlos Alcaraz sera remis à temps pour le Masters 1000 de Madrid du 22 avril au 3 mai.