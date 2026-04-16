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Le forfait d’Alcaraz fait parler : « Sinner privi­légie le repos, même si cela l’oblige à faire l’im­passe sur des tour­nois auxquels il aime­rait participer »

Par
Baptiste Mulatier
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Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.

Pour le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, le numéro 2 mondial a fait une erreur en déci­dant d’en­chaîner Monte‐Carlo et Barcelone. 

« La clé est de ne choisir qu’un seul tournoi entre Monte‐Carlo et Barcelone. Sachant qu’il a été éliminé tôt à Miami et que cela l’a incité à jouer à Monte‐Carlo, il aurait alors fallu sauter Barcelone. Ça, ou commencer sur terre battue à Barcelone. Avec la vitesse et la puis­sance qui carac­té­risent le jeu actuel, il faut faire très atten­tion au calen­drier. Sinner en est parfai­te­ment conscient et privi­légie le repos, même si cela l’oblige à faire l’im­passe sur des tour­nois auxquels il aime­rait participer. »

Reste à savoir désor­mais si Carlos Alcaraz sera remis à temps pour le Masters 1000 de Madrid du 22 avril au 3 mai. 

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 10:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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