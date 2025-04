Interrogé par le journal Marca à Barcelone, où il a battu le qualifié Ethan Quinn au premier tour (6−2, 7–6[6], en 1h48), Carlos Alcaraz est revenu sur sa défaite contre David Goffin dès son entrée en lice à Miami le 22 mars dernier.

« En fin de compte, dans ces situa­tions, on pense à beau­coup de choses et, quand quelque chose qui nous a fait mal est si récent, on ne le regarde jamais avec du recul. Beaucoup de pensées nous viennent à l’es­prit : arrêter, arrêter une semaine, ne pas aller à un tournoi, arrêter plusieurs mois, conti­nuer à s’en­traîner, prendre des vacances et ensuite s’en­traîner pour la suite… Beaucoup de pensées m’ont traversé l’es­prit et l’une des meilleures choses que j’ai faites a été de prendre plusieurs jours de repos et de me donner l’oc­ca­sion de réflé­chir clai­re­ment et de voir les choses avec du recul, puis de prendre une décision. »

L’Espagnol a fina­le­ment décidé de prendre quelques jours de repos en famille au Mexique, avant de revenir à l’en­traî­ne­ment sur terre battue et de remporter le Masters 1000 de Monte‐Carlo. Un choix payant.