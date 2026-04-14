De passage en confé­rence de presse après sa victoire d’en­trée sur l’ATP 500 de Barcelone face au qualifié finlan­dais, Virtanen (6−4, 6–2), Carlos Alcaraz, après être revenu sur son alerte physique au niveau du poignet, a égale­ment été inter­rogé sur les fameux Masters 1000 sur 12 jours.

Et l’Espagnol, fervent défen­seur de l’an­cienne formule, seule­ment conservée par les Masters 1000 de Monte‐Carlo et Paris, s’est montré catégorique.

« J’ai toujours défendu les tour­nois d’une semaine et je pense que les tour­nois d’une semaine sont toujours meilleurs. Dans ce cas, si par exemple Madrid durait une semaine, j’au­rais la semaine suivante de libre : cela aide­rait aussi. Et, si Rome durait une semaine, j’au­rais égale­ment la semaine suivant Madrid de libre. Au final, je défen­drai toujours les tour­nois d’une semaine. Je pense qu’on y voit aussi le meilleur tennis, qu’il y a plus de spec­tacle : on a déjà pu le constater à Monte‐Carlo, où nous avons eu des matchs incroyables dès le premier jour. Je pense que c’est aussi plus attrayant et plus beau pour le public, pour attirer ces personnes qui ne sont peut‐être pas habi­tuées à regarder le tennis, donc je conti­nuerai toujours à préférer jouer des tour­nois d’une semaine. »