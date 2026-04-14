De passage en conférence de presse après sa victoire d’entrée sur l’ATP 500 de Barcelone face au qualifié finlandais, Virtanen (6−4, 6–2), Carlos Alcaraz, après être revenu sur son alerte physique au niveau du poignet, a également été interrogé sur les fameux Masters 1000 sur 12 jours.
Et l’Espagnol, fervent défenseur de l’ancienne formule, seulement conservée par les Masters 1000 de Monte‐Carlo et Paris, s’est montré catégorique.
« J’ai toujours défendu les tournois d’une semaine et je pense que les tournois d’une semaine sont toujours meilleurs. Dans ce cas, si par exemple Madrid durait une semaine, j’aurais la semaine suivante de libre : cela aiderait aussi. Et, si Rome durait une semaine, j’aurais également la semaine suivant Madrid de libre. Au final, je défendrai toujours les tournois d’une semaine. Je pense qu’on y voit aussi le meilleur tennis, qu’il y a plus de spectacle : on a déjà pu le constater à Monte‐Carlo, où nous avons eu des matchs incroyables dès le premier jour. Je pense que c’est aussi plus attrayant et plus beau pour le public, pour attirer ces personnes qui ne sont peut‐être pas habituées à regarder le tennis, donc je continuerai toujours à préférer jouer des tournois d’une semaine. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 19:42