Le travail d’un jour­na­liste, comme celui d’un joueur de tennis profes­sionnel, peut parfois être très rébarbatif.

Il faut dire que depuis l’an­nonce de la suspen­sion de Jannik Sinner en février dernier pour une durée de trois mois, la ques­tion sur la place de numéro 1 mondial, toujours occupée par l’Italien, est devenue récur­rente à tel point que Carlos Alcaraz s’est rajouté une pres­sion inutile, comme il l’a notam­ment avoué après sa quali­fi­ca­tion en finale de Monte‐Carlo.

Interviewé par le quoti­dien Marca avant ses débuts sur l’ATP 500 de Barcelone, le récent lauréat sur le Rocher a poussé un petit coup de gueule même s’il comprend le travail de nos confrères.

« On me l’a rappelé au moins une fois à chaque confé­rence de presse. Je pense que Zverev et moi, à chaque confé­rence de presse, après chaque match, on nous a posé une ques­tion sur le fait que Sinner ne soit pas là et qu’il y ait une chance d’at­teindre la place de numéro 1. C’est normal qu’ils posent la ques­tion, mais ensuite, cela dépend de vous et de comment vous voulez gérer la situa­tion. Comment cela vous affecte d’avoir cela en tête. Finalement, j’ai essayé de ne pas y prêter atten­tion. Mais émotion­nel­le­ment ou indi­rec­te­ment, j’ai été touché par le désir d’ob­tenir de bons résul­tats pour y arriver. J’ai appris à me concen­trer sur ce qui est impor­tant et à y aller. Et le clas­se­ment n’est pas impor­tant pour le moment. »