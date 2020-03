Les mauvaises nouvelles s’enchaînent dans le monde de la petite balle jaune. La présentation de l’ATP 500 de Barcelone, qui était prévue ce mardi 10 mars, a été suspendue et reportée annonce l’organisation du tournoi en raison de la crise du coronavirus.

Pour l’instant, le tournoi doit avoir lieu aux dates prévues comme le précise le communiqué du presse mais les dirigeants suivent l’évolution de la situation : « Aujourd’hui, le tournoi devrait avoir lieu aux dates prévues, du 18 au 26 avril 2020, et l’organisation du tournoi, les autorités locales, nationales et internationales, y compris l’ATP, surveillent de près les événements pour garantir la santé des athlètes, des spectateurs et des suiveurs ainsi que de la population. Nous étudions une éventuelle nouvelle date de présentation du tournoi, en suivant les indications de l’ATP et des autorités compétentes. »

Because of the latest news regarding COVID-19, the presentation of the tournament that had to be held tomorrow is postponed. Today, the tournament is scheduled for completion on scheduled dates. We share the official statement : https://t.co/ph8aSmbSz5

— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) March 9, 2020