Depuis quelques jours, la situation s’est fortement dégradée en Espagne. La Fédération espagnole suit les mesures préventives adoptées par le gouvernement espagnol dans sa lutte contre la propagation du coronavirus et décide que tous les tournois disputés sur son sol seraient à huis clos jusqu’à la fin du mois d’avril : « La RFET notifie que tous les tournois doivent être joués à huis-clos en raison des mesures gouvernementales contre le coronavirus, conformément aux mesures préventives adoptées par le gouvernement espagnol face à la situation générée par l’expansion du coronavirus. Selon cette notification, la fédération royale espagnole de tennis demande aux clubs et organisateurs que tous les tournois de tennis programmés pour les dates à venir soient joués sans public jusqu’à nouvel ordre dans le but protéger la santé et la sécurité de tous les participants. »

Autrement dit, cette mesure implique que l’ATP 500 de Barcelone (20 au 26 avril) doit se jouer à huis clos comme trois tournois Challengers (Marbella, Murcie et Alicante). La liste des participants au tournoi catalan avait été dévoilée ce mardi et six joueurs du Top 10, dont Rafael Nadal et Dominic Thiem (tenant du titre), y figuraient.