Huit jours après la victoire de Carlos Alcaraz contre Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (4−6, 7–5, 6–3), les deux joueurs vont se retrouver ce samedi à l’oc­ca­sion des demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone.

Ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau du tennis fran­çais, Ivan Ljubicic s’est exprimé dans des propos rapportés par L’Equipe avant la revanche entre le quadruple lauréat en Grand Chelem et le numéro 1 français.

« Il y avait peut‐être une ques­tion de mental dans cette défaite, mais Arthur a compris qu’Alcaraz n’a rien de plus que lui. Ce n’est pas toujours aisé d’avoir la possi­bi­lité de gagner contre l’Espagnol, mais s’il en a une, Arthur aura plus de chance de la prendre. Il continue à gagner en matu­rité. Jouer contre les meilleurs du monde chaque semaine, c’est ça qui est impor­tant. Arthur va très vite aller en quarts ou en demi‐finales des plus grands tour­nois. Et si pour ces échéances il a engrangé une dizaine de matches contre Sinner ou Alcaraz, c’est indispensable. »