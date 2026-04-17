S’il n’avait encore jamais perdu face à Corentin Moutet en deux confron­ta­tions, Lorenzo Musetti se méfiait tout parti­cu­liè­re­ment du Francais, avant leur nouveau duel en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Barcelone.

Finalement vain­queur en deux manches après un très joli match (6−3, 6–4, en 1h40), l’Italien a rendu hommage à la qualité de son adver­saire avant de retrouver ce vendredi un autre Tricolore, Arthur Fils, pour une place dans le dernier carré.

« Vous savez que Corentin est un défen­seur hors pair. Il a cette habi­leté dans les mains, ce toucher, et il court énor­mé­ment. Ça n’a pas été facile de trouver le moyen de le désta­bi­liser. À la fin, grâce à un superbe revers croisé, j’ai conclu le point et réussi le break. Je suis super content de la patience et de l’attitude dont j’ai fait preuve sur le court aujourd’hui. Ça n’a pas été facile car il y avait beau­coup de vent aujourd’hui (jeudi). Il ne souf­flait pas toujours dans la même direc­tion, ce qui rendait diffi­cile de s’adapter et de gérer les condi­tions. D’une certaine manière, je pense que j’ai réussi à rester dans le match et que j’ai essayé de jouer chaque point comme si c’était le dernier. Au final, j’ai remporté la victoire et c’est ce qui compte le plus. »