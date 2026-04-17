S’il n’avait encore jamais perdu face à Corentin Moutet en deux confrontations, Lorenzo Musetti se méfiait tout particulièrement du Francais, avant leur nouveau duel en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Barcelone.
Finalement vainqueur en deux manches après un très joli match (6−3, 6–4, en 1h40), l’Italien a rendu hommage à la qualité de son adversaire avant de retrouver ce vendredi un autre Tricolore, Arthur Fils, pour une place dans le dernier carré.
« Vous savez que Corentin est un défenseur hors pair. Il a cette habileté dans les mains, ce toucher, et il court énormément. Ça n’a pas été facile de trouver le moyen de le déstabiliser. À la fin, grâce à un superbe revers croisé, j’ai conclu le point et réussi le break. Je suis super content de la patience et de l’attitude dont j’ai fait preuve sur le court aujourd’hui. Ça n’a pas été facile car il y avait beaucoup de vent aujourd’hui (jeudi). Il ne soufflait pas toujours dans la même direction, ce qui rendait difficile de s’adapter et de gérer les conditions. D’une certaine manière, je pense que j’ai réussi à rester dans le match et que j’ai essayé de jouer chaque point comme si c’était le dernier. Au final, j’ai remporté la victoire et c’est ce qui compte le plus. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 13:56