Lors de son émission « Bartoli Time » sur RMC, Marion Bartoli est revenue sur le sacre d’Arthur Fils en Catalogne, grâce à sa victoire contre Andrey Rublev en finale de l’ATP 500 de Barcelone.
La lauréate de Wimbledon 2013 a livré des prédictions excitantes et optimistes pour son compatriote de 21 ans.
🙌 🇫🇷 Marion Bartoli : « Sur un tableau un peu favorable, je crois largement en une demi‐finale pour Fils à Roland‐Garros. » pic.twitter.com/A0dKRoJ6d9— RMC Sport (@RMCsport) April 19, 2026
« On sait très bien qu’aujourd’hui Alcaraz et Sinner sont un cran au‐dessus et d’ailleurs c’est parce qu’Arthur le reconnaît que ça lui donne l’impulsion d’aller travailler au quotidien pour justement tenter de rattraper ses joueurs. Pourquoi pas dans 3,4 ans. Qu’effectivement Sinner et Alcaraz soient plus favoris qu’Arthur sur Roland‐Garros, je pense que personne dans le monde du tennis va vous donner un avis différent, c’est une certitude. Mais on voit que Zverev est capable de passer à travers sur certains matchs. On l’a vu contre Cobolli à Munich. Je pense que Zverev offre un tout petit peu moins de garantie que Sinner et Alcaraz. Si on a un quart de finale dans un Philippe Chatrier chauffé à blanc entre Arthur Sacha Zverev qui peut parfois éventuellement se crisper, moi je dis que c’est largement jouable pour Arthur. Je ne dis pas qu’il va absolument gagner à 100%, mais je dis que c’est plus jouable que de jouer Sinner ou Alcaraz, où là tu as quand même des machines de guerre en face qui te laissent quasi les miettes. Il a fallu un immense Novak Djokovic à l’Open d’Australie pour arriver à sortir Jannik Sinner. Mais moi ce que j’aime beaucoup c’est qu’il y a énormément de progrès dans le fond de jeu d’Arthur. Côté revers il s’est énormément amélioré, il va beaucoup plus vite sur le terrain, il s’est affiné, il a perdu du poids. Et tout ça ce sont les efforts nécessaires pour aller battre ce genre de joueur. Alors est‐ce que ça sera cette année ou pas ? Effectivement ça me paraît un tout petit peu tôt, mais en tout cas il est largement sur la bonne voie. Et moi oui effectivement sur un tableau un peu favorable, une demi‐finale j’y crois largement. Arthur Fils peut même finir l’année entre 5 et 8 et aller au Masters à la fin de la saison. »
Publié le lundi 20 avril 2026 à 08:50