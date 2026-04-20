Lors de son émis­sion « Bartoli Time » sur RMC, Marion Bartoli est revenue sur le sacre d’Arthur Fils en Catalogne, grâce à sa victoire contre Andrey Rublev en finale de l’ATP 500 de Barcelone.

La lauréate de Wimbledon 2013 a livré des prédic­tions exci­tantes et opti­mistes pour son compa­triote de 21 ans.

🙌 🇫🇷 Marion Bartoli : « Sur un tableau un peu favo­rable, je crois large­ment en une demi‐finale pour Fils à Roland‐Garros. » pic.twitter.com/A0dKRoJ6d9 — RMC Sport (@RMCsport) April 19, 2026

« On sait très bien qu’au­jourd’hui Alcaraz et Sinner sont un cran au‐dessus et d’ailleurs c’est parce qu’Arthur le recon­naît que ça lui donne l’im­pul­sion d’aller travailler au quoti­dien pour juste­ment tenter de rattraper ses joueurs. Pourquoi pas dans 3,4 ans. Qu’effectivement Sinner et Alcaraz soient plus favoris qu’Arthur sur Roland‐Garros, je pense que personne dans le monde du tennis va vous donner un avis diffé­rent, c’est une certi­tude. Mais on voit que Zverev est capable de passer à travers sur certains matchs. On l’a vu contre Cobolli à Munich. Je pense que Zverev offre un tout petit peu moins de garantie que Sinner et Alcaraz. Si on a un quart de finale dans un Philippe Chatrier chauffé à blanc entre Arthur Sacha Zverev qui peut parfois éven­tuel­le­ment se crisper, moi je dis que c’est large­ment jouable pour Arthur. Je ne dis pas qu’il va abso­lu­ment gagner à 100%, mais je dis que c’est plus jouable que de jouer Sinner ou Alcaraz, où là tu as quand même des machines de guerre en face qui te laissent quasi les miettes. Il a fallu un immense Novak Djokovic à l’Open d’Australie pour arriver à sortir Jannik Sinner. Mais moi ce que j’aime beau­coup c’est qu’il y a énor­mé­ment de progrès dans le fond de jeu d’Arthur. Côté revers il s’est énor­mé­ment amélioré, il va beau­coup plus vite sur le terrain, il s’est affiné, il a perdu du poids. Et tout ça ce sont les efforts néces­saires pour aller battre ce genre de joueur. Alors est‐ce que ça sera cette année ou pas ? Effectivement ça me paraît un tout petit peu tôt, mais en tout cas il est large­ment sur la bonne voie. Et moi oui effec­ti­ve­ment sur un tableau un peu favo­rable, une demi‐finale j’y crois large­ment. Arthur Fils peut même finir l’année entre 5 et 8 et aller au Masters à la fin de la saison. »