Après les quali­fi­ca­tions de Pierre‐Hugues Herbert et Jérémy Chardy et les élimi­na­tions de Benoit Paire, Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon dimanche, deux autres fran­çais étaient en lice ce mardi à Barcelone en milieu de journée.

Corentin Moutet s’en est très bien sorti en deux sets contre Dominik Koepfer (54ème mondial). Après un premier set accroché, remporté sur sa 5ème balle de set, le Français déroule dans le deuxième. Il s’im­pose 7–5, 6–3. Il se rassure après son élimi­na­tion au 1er tour des quali­fi­ca­tions à Monte‐Carlo, et affron­tera le demi‐finaliste surprise sur Le Rocher, Daniel Evans, dans un match qui s’an­nonce inté­res­sant à suivre.

Richard Gasquet a lui livré un gros combat de 3h18 contre Jordan Thompson. Après avoir perdu le tie‐break du 1er set, le Français parvient à revenir à égalité en brea­kant au meilleur des moments dans la deuxième manche. Dans le set décisif, il efface un break mais épuisé physi­que­ment, il commet trop d’er­reurs dans le dernier tie‐break. Il s’in­cline 6–7(5), 6–4, 6–7(3). Gasquet a quand même montré de belles choses et s’ap­puiera certai­ne­ment dessus pour la suite.