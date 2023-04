Battu en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo après avoir fait tomber Novak Djokovic, Lorenzo Musetti a été sorti par Stefanos Tsitsipas une semaine plus tard sur l’ATP 500 de Barcelone. Dans des propos accordés à Ubitennis, l’Italien compare ces diffé­rents matchs.

« Le match de Djokovic était diffé­rent de celui‐ci dans l’émo­tion. J’ai bien sauvé le deuxième set et avec Nole, j’ai aussi eu de la chance qu’au moment clé du match, cela n’aille pas dans son sens, j’ai réussi à lui mettre la pres­sion et à conclure. La victoire contre Nole m’a donné confiance dans mon tennis et dans ma capa­cité à conclure et à gagner des gros matchs. Avec Muller à Marrakech, j’avais un break d’avance dans le troi­sième set et je l’ai ramené à la vie. Dans ce match, Stefanos a montré qu’il était un dur à cuire et qu’il savait comment obtenir un bon tennis dans certaines situa­tions. J’espère acquérir aussi cette force au cours de ma carrière, je suis encore jeune et je peux travailler dans ce sens ».