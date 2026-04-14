S’il avait gagné son tout premier duel contre Carlos Alcaraz, en finale à Hambourg en 2022, Lorenzo Musetti a depuis perdu leurs sept dernières confrontations.
Présent à Barcelone, où il ne pourra pas retrouver l’Espagnol avant la finale, le 9e joueur mondial a fait part de ses envies de revanche à Mundo Deportivo.
Question : « En 2025, tu as affronté Alcaraz à Monte‐Carlo, Rome et Roland‐Garros. Envie de revanche ? »
Carlos Alcaraz : « On a une bonne relation en dehors du court aussi, on se connaît depuis qu’on a 12 ou 13 ans. Nous sommes amis, je l’admire beaucoup en tant que joueur, en tant que personne, pour sa mentalité. J’aime la façon dont il profite de l’instant présent avec sa famille et ses amis. J’aime cette valeur de la famille, de la normalité, qu’il est difficile de voir dans ce sport… Sur terre battue, Carlos a prouvé qu’il était un adversaire très, très difficile à battre. Mais oui, j’ai envie de revanche. J’espère que ce sera cette année, on verra quand mon heure viendra. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 11:55