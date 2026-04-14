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Musetti prévient Alcaraz : « J’ai envie de revanche »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il avait gagné son tout premier duel contre Carlos Alcaraz, en finale à Hambourg en 2022, Lorenzo Musetti a depuis perdu leurs sept dernières confrontations. 

Présent à Barcelone, où il ne pourra pas retrouver l’Espagnol avant la finale, le 9e joueur mondial a fait part de ses envies de revanche à Mundo Deportivo.

Question : « En 2025, tu as affronté Alcaraz à Monte‐Carlo, Rome et Roland‐Garros. Envie de revanche ? »

Carlos Alcaraz : « On a une bonne rela­tion en dehors du court aussi, on se connaît depuis qu’on a 12 ou 13 ans. Nous sommes amis, je l’ad­mire beau­coup en tant que joueur, en tant que personne, pour sa menta­lité. J’aime la façon dont il profite de l’ins­tant présent avec sa famille et ses amis. J’aime cette valeur de la famille, de la norma­lité, qu’il est diffi­cile de voir dans ce sport… Sur terre battue, Carlos a prouvé qu’il était un adver­saire très, très diffi­cile à battre. Mais oui, j’ai envie de revanche. J’espère que ce sera cette année, on verra quand mon heure viendra. »

Publié le mardi 14 avril 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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