S’il avait gagné son tout premier duel contre Carlos Alcaraz, en finale à Hambourg en 2022, Lorenzo Musetti a depuis perdu leurs sept dernières confrontations.

Présent à Barcelone, où il ne pourra pas retrouver l’Espagnol avant la finale, le 9e joueur mondial a fait part de ses envies de revanche à Mundo Deportivo.

Question : « En 2025, tu as affronté Alcaraz à Monte‐Carlo, Rome et Roland‐Garros. Envie de revanche ? »

Carlos Alcaraz : « On a une bonne rela­tion en dehors du court aussi, on se connaît depuis qu’on a 12 ou 13 ans. Nous sommes amis, je l’ad­mire beau­coup en tant que joueur, en tant que personne, pour sa menta­lité. J’aime la façon dont il profite de l’ins­tant présent avec sa famille et ses amis. J’aime cette valeur de la famille, de la norma­lité, qu’il est diffi­cile de voir dans ce sport… Sur terre battue, Carlos a prouvé qu’il était un adver­saire très, très diffi­cile à battre. Mais oui, j’ai envie de revanche. J’espère que ce sera cette année, on verra quand mon heure viendra. »