Comme toutes les années à cette période de l’année, quelques semaines avant le début de la saison sur terre battue, les tour­nois les plus pres­ti­gieux s’ac­tivent pour faire venir les meilleurs joueurs du circuit.

C’est notam­ment le cas de l’ATP 500 de Barcelone (du 17 au 23 avril) dont le direc­teur David Ferrer est en train de frapper un sacré coup.

Alors que le tenant du titre, Carlos Alcaraz, et Rafael Nadal, 12 fois vain­queur du tournoi et dont le court central porte tout simple­ment son nom, ont déjà confirmé leur présence, ils seront bien entourés puisque Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Casper Ruud seront égale­ment de partie en Catalogne.

Une excel­lente nouvelle pour le tournoi et les fans qui risquent de se ruer sur la billet­terie étant donné la grande qualité du plateau.