Un Nadal moins inquiété, mais sans être très rassu­rant, se qualifie pour les demies du tournoi de Barcelone. Vainqueur du modeste Cameron Norrie (58e) dans ce quarts de finale (6–1, 6–4), Rafael Nadal monte tran­quille­ment en puis­sance avant d’affronter le vain­queur du match Schwartzman – Carreno Busta en demi‐finale.

Après un début de premier set équi­libré, l’Espagnol profite de quelques erreurs du Britannique sur les points impor­tants pour breaker et mener 3–1, puis 4–1. Pourtant le niveau de l’Espagnol est loin d’être parfait, il commet encore beau­coup de fautes directes. Après un gros jeu et quatre balles de break, Nadal parvient à l’obtenir et termine le set sur son service, d’un jeu blanc, 6–1.

Après un début tran­quille 1–1 dans le second set, le Majorquin réalise un magni­fique break blanc, avec une balle de break en retour gagnant dans l’angle du court, splen­dide. Il confirme ensuite pour mener 3–1, pas inquiété par Norrie. Nadal reste solide avec un nouveau très bon jeu, accom­pagné de quelques coups droits gagnants en bout de course, pour mener 4–2. Mais le Britannique résiste mieux dans cette seconde manche et encore une fois Nadal se fait peur avec un debreak, 4–4. Mais l’Espagnol est encore frais et break de nouveau dans la foulée, avant de conclure, 6–4.