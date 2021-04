Rafael Nadal est un fin obser­va­teur. Et quand un joueur crève l’écran comme Stefanos Tsitsipas est entrain de le faire, il sait le recon­naître mais aussi en tirer des leçons pour aborder ce type de duel avec des infor­ma­tions complètes sur sa façon de jouer, et les progrès qu’il a pu accom­plir : « C’est un match dans lequel je n’ai rien à perdre et beau­coup à gagner. Stefanos a une mobi­lité spec­ta­cu­laire, et je trouve qu’il a beau­coup amélioré son revers. Il va aussi régu­liè­re­ment au filet où il est très effi­cace, il sert très bien. Je sais avec préci­sion comment son jeu se met en place et je suis conscient que j’aurai des options que si je suis à son meilleur niveau. Si je ne parviens pas à être au top, alors ce sera diffi­cile de soulever le trophée et il faudra bien l’accepter »