Rafael Nadal est infernal, incroyable, intrai­table… Pour la 12e fois en 12 finales à Barcelone, le Majorquin s’est offert le trophée face à Stefanos Tsitsipas après un immense combat de 3h38 de jeu (6–4, 6–7(6), 7–5). Si tout n’a pas été parfait dans le jeu, l’homme aux 13 Roland Garros n’a cessé de s’amé­liorer et de monter en puis­sance depuis sa défaite face à Rublev à Monte‐Carlo. Un exemple de déter­mi­na­tion et d’hu­mi­lité dans le travail.

« Je crois que je n’ai jamais joué une finale comme ça. Stefanos (Tsitsipas) était dans une forme opti­male, il a gagné à Monte‐Carlo et n’avait pas encore perdu de set. Je suis vrai­ment content, j’ai réussi à améliorer mon niveau de jeu toute la semaine, c’était très impor­tant pour moi de gagner à nouveau ici. Il faut parfois accepter le chal­lenge qui se présente devant soi, le fait de se battre pour s’améliorer et trouver des solu­tions chaque jour, et j’y suis parvenu. Il faut toujours travailler dur, de façon intel­li­gente et avoir la bonne atti­tude, une atti­tude toujours positive. »