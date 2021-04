Rafael Nadal est revenu en confé­rence de presse sur son match très diffi­cile face à Ilya Ivashka (111e), au second tour du tournoi de Barcelone. Poussé dans un match en trois sets, le Majorquin a fina­le­ment réussi à l’emporter (3–6, 6–2, 6–4) grâce à un mental très solide malgré un jeu encore hésitant.

« Il a très bien joué, moi non, surtout au début. J’ai changé ma façon de jouer ensuite, j’ai été plus agressif et le match a tourné. Je me suis vrai­ment battu. J’espère que ce match va m’aider pour la suite. […] Je peux progresser un peu partout je pense, mais je vais y arriver. Je vais me battre pour. Je ne suis pas très loin de très bien jouer, même si mes deux derniers matches n’ont pas été parfaits. J’ai la bonne énergie. Je n’ai pas beau­coup joué depuis un an donc ce n’est pas simple. Mais j’ai confiance dans mon travail au quoti­dien pour trouver des solutions. »