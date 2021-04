Rafael Nadal a encore livré un drôle de match hier face à Nishikori. Très perfor­mant dès le début, il a rendu une copie indigne de son rang dans la seconde manche (6–0, 2–6, 6–2).

L’Espagnol n’a pas encore son rythme de croi­sière sur sa « terre battue » qu’il aime tant.

Ce vendredi face à Cameron Norrie, il semble prévi­sible qu’il pourra mieux se régler vu le type du jeu du Britannique.

Mais Rafa a surtout pris conscience qu’at­teindre sa meilleure forme cette année ne va pas être rapide : « Je dois me frayer un chemin. Je suis conscient que les choses sont compli­quées et cela va prendre du temps. Si j’avais pu gagner à Monte Carlo les choses auraient pu être plus faciles après ça, mais le « et si » ne sert à rien. Je ne suis pas un grand fan de ces mots et ces suppo­si­tions. Je dois accepter la situa­tion. Je suis aussi conscient que j’ai peu joué cette année et que je dois donc traverser des moments diffi­ciles. Je vais relever ce défi et surtout faire front »