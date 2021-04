Lors de sa confé­rence de presse à Barcelone, Rafael Nadal a évoqué plusieurs sujets de l’ac­tua­lité dont la présence de Roger Federer à Roland‐Garros, la Super League, sa défaite surprise à Monte‐Carlo, mais aussi ce qui peut être consi­déré comme la meilleure prépa­ra­tion pour Roland‐Garros. Si par le passé, Rafa consi­dé­rait qu’il fallait fina­le­ment très souvent l’emporter pour maxi­miser ses chances pour le rendez‐vous de la Porte d’Auteuil, avec les années, sa vision a changé. On appelle cela la matu­rité et l’ex­pé­rience : « Je veux gagner des tour­nois avant Roland Garros parce que c’est impor­tant pour moi. Mais on peut gagner Roland Garros sans gagner de tour­nois avant, mais c’est vrai que ça aide. J’approche mes 35 ans et tout est diffé­rent. Mon objectif est de me donner la meilleure oppor­tu­nité dans chaque épreuve et d’être compé­titif pour ce tournoi ». Pour le coup, c’est bien la première fois que Rafa se permet ce type de décla­ra­tions, comme quoi, le temps change.…