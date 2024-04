Quand on lui a demandé en confé­rence de presse pour­quoi il n’avait pas tout de suite évoqué la nature de sa bles­sure, Rafa a expliqué que cela n’avait pas vrai­ment de sens de préciser les choses et que c’est l’at­ti­tude de son oncle qui l’avait obligé à être plus précis alors qu’il ne le dési­rait pas.

« Personnellement, je prends les choses comme elles viennent. Nous savons ce qu’il y a. Il n’est pas néces­saire de cacher quoi que ce soit. Pourquoi parler plus que néces­saire. Je n’avais pas envie de parler de mes abdo­mi­naux. Je l’ai dit lors de la finale de la Coupe du Roi de Football à Séville parce que mon oncle l’avait expliqué aupa­ra­vant. Dans ma décla­ra­tion, j’ai dit que je ne pouvais pas jouer. Je n’avais pas non plus envie de dire où j’avais un problème. Je suis fatigué de parler de mes diffi­cultés. Sur le plan mental, ces choses finissent par m’affecter »