En confé­rence de presse à Barcelone ce mardi, Rafael Nadal a forcé­ment été ques­tionné sur sa défaite contre Andrey Rublev en quarts de finale à Monte‐Carlo. Il avoue avoir été étonné de certaines erreurs inha­bi­tuelles de sa part. Le Majorquin avait notam­ment pêché au service.

« Les conclu­sions, je pense, étaient claires dès le début. Je ne pense pas que ce soit la peine d’y penser encore et encore. Monte Carlo est déjà passé. Les défaites, même si elles ne sont ni posi­tives ni agréables, mettent tout le monde à la place méritée. Je suis à Barcelone et j’es­père être prêt pour jouer à un bon niveau. Oui, j’ai des choses à améliorer. J’ai fait des choses qui n’al­laient pas et pour moi c’était une surprise. Si je me suis bien entraîné les jours précé­dents et que je fais si mal les choses en match, c’est une surprise. C’est arrivé comme ça et il faut comprendre ce qui a été mal fait pour ne pas le répéter. Maintenant, il y a des jours de doutes supplé­men­taires après une défaite, il faut récu­pérer », a analysé Rafael Nadal.

Le numéro 3 mondial affronte le Biélorusse Ilya Ivashka (111ème mondial) mercredi pour son premier match.