11 titres en 11 finales à Barcelone pour Rafael Nadal ; neuf victoires consé­cu­tives, 17 sets d’af­filés et un titre récent à Monte‐Carlo pour Stefanos Tsitsipas. Cette finale du tournoi ATP 500 de Barcelone va clai­re­ment opposer les deux meilleurs terriens du moment, à un mois du début de Roland‐Garros.

Nadal sur ses terres, Tsitsipas invincible

Le plus en forme sur ce début de saison sur terre, c’est bien le Grec, qui n’a pas perdu un set depuis le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo, la semaine dernière. L’Espagnol, battu en quarts de finale par Andrey Rublev dans le tournoi moné­gasque, a plus de mal à démarrer cette période avec déjà deux sets perdus ici, face à Ivashka et Nishikori. Mais c’est une finale, sur terre battue, à Barcelone où Rafa n’en a jamais perdu. Alors avan­tage Tsitsipas sur la forme du moment peut‐être, mais dans la tête il va falloir aller cher­cher l’Espagnol.

Avantage Nadal dans les confrontations

Car dans ce duel de géné­ra­tion, c’est bien sûr le Majorquin qui domine 6 victoires à 2 dans leurs confron­ta­tions, 2–1 sur terre battue. Le dernier titre de Nadal ici, il l’a d’ailleurs remporté face au Grec, alors âgé de 19 ans, en 2018. Mais tout le monde se souvient de leur dernière confron­ta­tion, épique, à l’Open d’Australie, avec un come‐back de Tsitsipas pour une victoire en cinq sets…