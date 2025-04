Si Alcaraz est apparu diminué dans le deuxième set après être sorti du court pour se faire soigner, Nicolas Escudé, consul­tant pour Eurosport, n’a pas voulu enlever de mérite à Holger Rune, vain­queur de l’ATP 500 de Barcelone ce dimanche.

« Ça n’ex­plique pas le résultat final non plus. C’est Rune qui est allé cher­cher cette première manche avant qu’on sente un Alcaraz blessé, diminué. Il n’y avait pas vrai­ment de soucis physique. Il y avait match. Ça ne voulait pas dire que Rune, avant que l’Espagnol se retrouve diminué, allait forcé­ment s’im­poser. Mais il a eu le mérite de le faire et de réagir après le break concédé dans le première manche. Il est même allé cher­cher ce tie‐break après avoir manqué des balles de set. Un grand Rune sur ce match‐là et sur la semaine. »