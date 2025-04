Sur le plateau d’Eurosport il y a quelques jours, l’ex‐17e joueur mondial, Nicolas Escudé, a partagé un avis tranché sur Carlos Alcaraz, titré à Monte‐Carlo et demi‐finaliste à Barcelone où il va affronter Arthur Fils en demi‐finales.

« On peut par moment être extrê­me­ment dur avec lui, parce qu’in­cons­ciem­ment on le compare à la géné­ra­tion précé­dente et notam­ment un certain espa­gnol qui a brillé à de multiples reprises sur les courts à Monte‐Carlo. Sauf que Carlos Alcaraz, la façon dont il aborde le tennis, la façon dont il le joue et en plus à l’âge qu’il peut avoir, par moment c’est inat­tei­gnable. Quand il joue son meilleur tennis, je pense qu’aucun joueur au monde, même de ceux que j’ai pu connaître par le passé, peut arriver à riva­liser avec lui. Par contre quand ça va un petit peu moins bien, ça peut descendre très très bas. Ce qui explique quelque part les résul­tats qui ont pu être les siens par moment, la décep­tion qu’a pu être la nôtre aussi. »