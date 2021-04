Ce jeudi après‐midi, Kei Nishikori et Rafael Nadal vont entrer sur la pista Rafa Nadal qui sera sûre­ment pleine comme ce mercredi lors du duel entre le Majorquin et Ivashka. Ce match vient à point nommé pour les deux cham­pions qui se sont déjà affrontés à 13 reprises. Même si l’Espagnol mène outra­geu­se­ment avec 11 victoires à 2, le débat ne se situe pas vrai­ment là.

Nadal n’est pas dans une forme opti­male et Nishikori est sur une pente ascen­dante après deux bons matchs face à deux terriens réfé­rencés comme Guido Pella et Cristian Garin. De plus, le Japonais a toujours été à l’aise à Barcelone où il a conquis le titre à deux reprises (2014 et 2015).

Même si Rafa n’a jamais connu de vrais problèmes sur ocre face à Kei par le passé, dans le contexte actuel, ce duel sera à observer de très près pour en savoir plus sur la progres­sion de l’homme aux 13 Roland Garros.

Un match programmé pas avant 16 heures en Catalogne et à suivre en direct sur notre site.