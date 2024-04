Pour Rafael Nadal, le tennis sur terre battue, c’est comme le vélo, cela ne s’ou­blie pas.

Alors qu’il n’avait plus joué en compé­ti­tion offi­cielle depuis plus de trois mois (défaite en quarts de finale à Brisbane) et près de deux ans sur sa surface fétiche, l’homme aux 14 Roland‐Garros a livré une pres­ta­tion satis­fai­sante et surtout extrê­me­ment rassu­rante d’un point de vue physique.

Opposé au novice italien Flavio Cobolli (21 ans, 62e mondial), qui n’avait encore jamais affronté l’ogre de l’ocre, même à l’en­traî­ne­ment, le cham­pion espa­gnol s’est rassuré en s’im­po­sant assez faci­le­ment même s’il a été bien aidé par les nombreuses fautes directes de son adver­saire (27 rien que dans la première manche), visi­ble­ment très tendu.

Si tout n’a évidem­ment pas été parfait pour Rafa le reve­nant, il a assuré l’es­sen­tiel en réali­sant parfois des points de très haut niveau comme sur ce magni­fique enchaî­ne­ment en début de match.

Rafael Nadal s’im­pose donc 6–2, 6–3 en 1h25 de jeu et se qualifie pour le deuxième tour de l’ATP 500 de Barcelone où il affron­tera ce mercredi l’Australien Alex De Minaur, qui avait posé bien des problèmes à Novak Djokovic la semaine passée à Monte‐Carlo.

Un premier vrai test pour celui qui a remporté le tournoi catalan à 12 reprises.