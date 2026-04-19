Depuis qu’il est coaché par Marat Safin, Andrey semble avoir pris une belle distance avec son métier de joueur profes­sionnel. Ce travail lui permet surtout de prendre les choses moins à coeur et de se libérer d’une certain pres­sion qui le bloquait sur certains temps forts de matchs impor­tants. Ses paroles pronon­cées après sa quali­cia­tion pour la finale de Barcelon ne sont donc pas si éton­nantes que cela.

« Je n’ai aucune attente. C’est ma première finale ici, c’est un moment très spécial » a expliqué le Russe tout en préci­sant les beaux progrès qu’il avait réalisé au niveau mental.

« Avant, dans ces matches, je deve­nais fou quand quelque chose n’al­lait pas (NDLR : En parlant de sa demi‐finale). Si je peux désor­mais gérer ces situa­tions, c’est que je m’améliore »

Titré 17 fois en 28 finales, Andrey cher­chera donc son 18ème titre dans la capi­tale de la Catalogne.