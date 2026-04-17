Andre Rublev n’est plus maudit en Catalogne.

Pour sa 11e parti­ci­pa­tion à l’ATP 500 de Barcelone, le Russe a pour la première fois atteint les demi‐finales, suite à une victoire contre Tomas Machac ce vendredi (6−4, 6–3).

Une petite libé­ra­tion pour l’ac­tuel 15e joueur mondial même s’il a assuré lors de l’in­ter­view d’après match qu’il n’était plus obsédé par la victoire comme il y a encore quelques temps.

« Bien sûr que je suis enthou­siaste. Ça veut dire que c’est une super semaine pour moi. Je ne sais pas, j’ai essayé pendant 11 ans et surtout quand j’étais encore adoles­cent, les 4 ou 5 premières années, c’était un vrai drame de perdre au premier ou au deuxième tour ici. Parce que je voulais aller loin et main­te­nant, pour être honnête, je m’en fiche un peu de savoir si j’irai loin ou pas. Bien sûr, j’aimerais gagner chaque tournoi. Je joue pour gagner. Mais ce n’est plus une obses­sion. Après onze tenta­tives, je suis en demi‐finale. Je suis heureux, bien sûr. Voyons ce qui va se passer demain (samedi). Je vais faire de mon mieux et essayer de me battre pour aller en finale. »