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Rublev brise enfin la malé­dic­tion : « Avant, c’était un vrai drame de perdre au premier ou au deuxième tour ici. Mais main­te­nant, je me fiche un peu de savoir si j’irai loin ou pas »

Par
Thomas S
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Andre Rublev n’est plus maudit en Catalogne. 

Pour sa 11e parti­ci­pa­tion à l’ATP 500 de Barcelone, le Russe a pour la première fois atteint les demi‐finales, suite à une victoire contre Tomas Machac ce vendredi (6−4, 6–3).

Une petite libé­ra­tion pour l’ac­tuel 15e joueur mondial même s’il a assuré lors de l’in­ter­view d’après match qu’il n’était plus obsédé par la victoire comme il y a encore quelques temps. 

« Bien sûr que je suis enthou­siaste. Ça veut dire que c’est une super semaine pour moi. Je ne sais pas, j’ai essayé pendant 11 ans et surtout quand j’étais encore adoles­cent, les 4 ou 5 premières années, c’était un vrai drame de perdre au premier ou au deuxième tour ici. Parce que je voulais aller loin et main­te­nant, pour être honnête, je m’en fiche un peu de savoir si j’irai loin ou pas. Bien sûr, j’aimerais gagner chaque tournoi. Je joue pour gagner. Mais ce n’est plus une obses­sion. Après onze tenta­tives, je suis en demi‐finale. Je suis heureux, bien sûr. Voyons ce qui va se passer demain (samedi). Je vais faire de mon mieux et essayer de me battre pour aller en finale. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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