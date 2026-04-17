Andre Rublev n’est plus maudit en Catalogne.
Pour sa 11e participation à l’ATP 500 de Barcelone, le Russe a pour la première fois atteint les demi‐finales, suite à une victoire contre Tomas Machac ce vendredi (6−4, 6–3).
Une petite libération pour l’actuel 15e joueur mondial même s’il a assuré lors de l’interview d’après match qu’il n’était plus obsédé par la victoire comme il y a encore quelques temps.
« Bien sûr que je suis enthousiaste. Ça veut dire que c’est une super semaine pour moi. Je ne sais pas, j’ai essayé pendant 11 ans et surtout quand j’étais encore adolescent, les 4 ou 5 premières années, c’était un vrai drame de perdre au premier ou au deuxième tour ici. Parce que je voulais aller loin et maintenant, pour être honnête, je m’en fiche un peu de savoir si j’irai loin ou pas. Bien sûr, j’aimerais gagner chaque tournoi. Je joue pour gagner. Mais ce n’est plus une obsession. Après onze tentatives, je suis en demi‐finale. Je suis heureux, bien sûr. Voyons ce qui va se passer demain (samedi). Je vais faire de mon mieux et essayer de me battre pour aller en finale. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 16:16