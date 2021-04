Andrey Rublev aime jouer, et il joue beau­coup. Alors qu’il a déjà beau­coup donné physi­que­ment, il a rajoute la semaine dernière le tournoi de Barcelone à son programme dans des circons­tances parti­cu­lières, comme il l’a expliqué lors de la confé­rence de presse après sa finale perdue à Monte‐Carlo.

« J’ai confirmé que j’allais à Barcelone juste avant le match contre Rafa (sourire). Je pensais dans ma tête que vendredi, je serai proba­ble­ment déjà à Barcelone. Je crois que je pourrai jouer le mercredi, donc avec deux jours de repos, ce sera bien suffi­sant. On verra comment je me sentirai. Je pense que tout ira bien car deux jours suffisent pour me préparer. Ce soir (dimanche) et demain (lundi), je vais certai­ne­ment sentir la décep­tion. Mais si je veux être compé­titif à Barcelone, je dois être prêt à récu­pérer, je ne peux pas y penser pendant les matchs à Barcelone. Je vais me concen­trer sur ce tournoi et oublier. »