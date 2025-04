Au micro de l’ATP après sa victoire contre Carlos Alcaraz (diminué dans le deuxième set) en finale à Barcelone, Holger Rune a expliqué s’être inspiré de Novak Djokovic, tombeur de l’Espagnol à Roland‐Garros en finale des Jeux Olympiques de Paris le 4 août 2024.

Holger Rune on beating Carlos Alcaraz in Barcelona final



“I told myself, ‘what did Novak do when he beat him?’ I kind of played it in my mind… the Olympic final. Amazing match. I thought to myself ‘let’s try to play that kind of style’



