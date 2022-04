Vendredi, Diego Schwartzman a dû battre Lorenzo Musetti puis Felix Auger‐Aliassime pour se hisser dans le dernier carré à Barcelone.

Après cette grosse perfor­mance, il a accordé une petite inter­view à Punto de Break. Il évoque la diffi­culté pour les Argentins et les autres joueurs prove­nant d’Amérique du Sud de passer une grande partie de l’année loin de chez soi. Il a d’ailleurs un souhait parti­cu­lier pour remé­dier à cela.

« Je sais combien les choses coûtent, combien le fait d’être loin de chez soi pendant plusieurs mois te manque, mais on ne s’en rend compte qu’avec les années, quand on est petit on ne s’en rend pas compte, petit à petit on comprend tout ce qui se passe. En ce moment, je suis conscient de la diffi­culté pour un jeune Argentin de 14 ans de se consa­crer au tennis (…) J’aimerais jouer plus près chez moi, beau­coup plus souvent et beau­coup plus long­temps. J’aimerais que l’Europe soit l’Amérique du Sud, c’est aussi simple que cela (rires) », a ironisé le 15e joueur mondial qui va tenter de se défaire de Pablo Carreno Busta ce samedi pour se quali­fier en finale.