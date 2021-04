Dominé en deux sets (6–3, 6–3) par un Stefanos Tsitsipas impres­sion­nant, le jeune italien Jannik Sinner avait forcé­ment des regrets en confé­rence de presse, après cette défaite en demi‐finale à Barcelone. Il a égale­ment insisté sur le niveau de jeu redou­table du Grec.

« Je suis déçu car je n’ai pas pu affi­cher mon meilleur tennis. Mais ce sont encore de nouvelles expé­riences qui vont me faire progresser. Aujourd’hui j’ai eu le senti­ment qu’il savait exac­te­ment quoi faire dans les moments impor­tants. Je ne pouvais pas déve­lopper mon jeu et Stefanos a très bien servi. Je ne peux que conti­nuer à travailler et apprendre de ces matchs. Mon esprit est prêt à conti­nuer et cet après‐midi je vais à Madrid pour bien préparer mon prochain tournoi. »