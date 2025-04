Si Stefanos Tsitsipas s’est faci­le­ment imposé pour ses débuts sur l’ATP 500 de Barcelone ce mardi (6−2, 6–2 contre Opelka), le joueur grec, lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, était encore marqué par sa défaite subie en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Lorenzo Musetti.

À tel point qu’il a désigné ce revers comme le plus diffi­cile de sa carrière, juste derrière celui contre Novak Djokovic en finale de l’édi­tion 2021 de Roland‐Garros alors qu’il menait deux sets à zéro.

« C’est sans doute l’une des défaites les plus diffi­ciles que j’ai subies au cours des deux ou trois dernières années. Je dirais même la deuxième de ma carrière après celle contre Djokovic à Roland Garros (en 2021). Elle m’a beau­coup affecté et blessé. J’espère que les erreurs que j’ai commises dans ce match ne se repro­dui­ront pas, que j’ap­pren­drai de cette défaite et que, si je sens qu’une situa­tion simi­laire se repro­duit dans les prochaines semaines de la saison sur terre battue, je pourrai trouver de meilleures façons de gérer cette difficulté. »