Tombeur de Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale de Barcelone et qualifié pour sa deuxième demi‐finale consé­cu­tive après son titre à Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas est en train d’af­foler les comp­teurs depuis son passage sur terre battue. Pour preuve, le Grec n’a toujours pas concédé la moindre manche et ses scores sont assez révé­la­teurs de son niveau de jeu actuel (aucun jeu décisif et seule­ment deux 7–5) :

Toujours pas le moindre set perdu par Stefanos Tsitsipas depuis le début de la saison sur terre battue. Son tableau de marche :

63

64

63

64

75

62

61

63

63

60

62

75

63

63

63



Ça commence à avoir un peu de gueule… — Rémi Bourrieres (@remibourrieres) April 23, 2021