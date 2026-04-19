Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Thierry Tulasne qui était un vrai spécia­liste de la terre‐battue a bien voulu évoquer le cas Arthur Fils et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est très enthousiaste.

« C’est impres­sion­nant de voir à quelle vitesse Arthur a retrouvé son niveau, et même peut‐être mieux que ça, car je trouve qu’il a progressé depuis sa pause pour cause de bles­sure, il y a un an, au service notam­ment. Et puis, je me dis que le fait qu’il ait eu des doutes à cause de cet arrêt a pour consé­quence, peut‐être, qu’il a trouvé un équi­libre entre une confiance qui est toujours là et une forme d’hu­mi­lité. Il garde la bonne atti­tude et il montre qu’il n’a jamais peur, on l’a encore vu quand il a retourné le match en demi‐finales. A l’ap­proche de Roland‐Garros, c’est très bon signe’