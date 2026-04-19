Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Thierry Tulasne qui était un vrai spécialiste de la terre‐battue a bien voulu évoquer le cas Arthur Fils et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est très enthousiaste.
« C’est impressionnant de voir à quelle vitesse Arthur a retrouvé son niveau, et même peut‐être mieux que ça, car je trouve qu’il a progressé depuis sa pause pour cause de blessure, il y a un an, au service notamment. Et puis, je me dis que le fait qu’il ait eu des doutes à cause de cet arrêt a pour conséquence, peut‐être, qu’il a trouvé un équilibre entre une confiance qui est toujours là et une forme d’humilité. Il garde la bonne attitude et il montre qu’il n’a jamais peur, on l’a encore vu quand il a retourné le match en demi‐finales. A l’approche de Roland‐Garros, c’est très bon signe’
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 07:45